Стало известно, в чем ФСБ подозревает ученого Губанова

Арестованного в Москве по делу о госизмене Анатолия Губанова ФСБ подозревает в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, Губанов передавал секретную информацию об авиаразработках за рубеж», – сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства не уточнил, какой стране передавалась секретная информация, так как материалы дела содержат гриф «секретно». По словам источника, Губанов работал над исследованиями в области сверхзвуковых скоростей, высокоскоростными летательными установками.

Между тем, ранее сообщалось, что ученый является преподавателем Московского физико-технического института, где он читает курс «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов».

Однако, по словам ректора вуза Николая Кудрявцева, Губанов работает в университете не на полной ставке. «Его основное место работы в другом месте, в МФТИ он преподает на три сотых ставки», – заявил ректор.

Кудрявцев предположил, что основным местом работы ученого является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Напомним, Губанов арестован Лефортовским судом Москвы до 2 января 2021 года по подозрению в госизмене.