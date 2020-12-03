США пообещали «никогда не признавать» Крым российским

Соединенные Штаты никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган в ходе министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», – приводит его слова РИА «Новости».

Биган утверждает, что действия, которые якобы предпринимает Россия на Украине, нарушают международное право. По словам представителя Госдепа, на Украине со стороны России продолжается «агрессия».

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявлял, что России и США необходимо совершенствовать взаимоотношения, однако сторонам не о чем говорить по теме Крыма. «Это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать – пожалуйста», – подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, отметив, что такая политика «ведет в никуда, неэффективна».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.