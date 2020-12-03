Проекты по оказанию помощи инвалидам получили гранты на 9 млрд рублей

Фонд президентских грантов с 2017 года поддержал более 4,7 тыс. проектов, ориентированных на оказание помощи людям с инвалидностью, сообщил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с инвалидами и представителями общественных организаций.

Путин сообщил, что авторами и участниками таких инициатив часто становятся те, у кого есть ограничения по здоровью. Такие люди, пояснил глава государства, «заряжают своей жизненной энергией» и становятся образцами для подражания. Это вызывает самую искреннюю благодарность, восхищение и уважение, подчеркнул Путин, передает ТАСС.

«И, конечно же, такая деятельность – нужная, благородная – заслуживает поддержки, в том числе со стороны государства. Отмечу, что только за последние несколько лет, начиная с 2017 года, фондом президентских грантов проведено несколько конкурсов, и поддержку получили более 4,7 тыс. проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. На общую сумму 9 млрд рублей», – сказал он.

Среди получателей грантов становится больше проектов, связанных с трудоустройством инвалидов, раскрытием их творческого потенциала, развитием образования. «Я уже не раз говорил: одной из важнейших задач, стоящих перед страной, перед властью всех уровней, безусловно, является создание самых широких возможностей для самореализации каждого человека», – отметил Путин.

Это в полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью, добавил он. «Создать именно такие условия – хочу, чтобы сейчас услышали меня мои коллеги и в правительстве, и в регионах – это не просто наша задача, это обязанность», – указал президент.

Глава государства сообщил, что по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов он даст соответствующие поручения правительству. Путин подчеркнул, что поддержка инвалидов является важной сферой деятельности для любого государства.

«Мы обязательно будем это делать, будем продолжать эту работу, будем совершенствовать те инструменты, которые мы применяем для достижения поставленных нами целей. Очень рассчитываю на нашу совместную работу в будущем, и не только по линии ОНФ, а по линии соответствующих общественных организаций инвалидов», – подвел итог президент.

Ранее Путин поддержал предложение о том, что люди, получившие инвалидность после окончания вуза, и лишившиеся возможности работать по первой специальности, должны иметь право на второе бесплатное высшее образование.

Видеоконференцию глава государства провел 3 декабря, в Международный день инвалидов. Этот день был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. В России насчитывается 11,7 млн человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. – дети.