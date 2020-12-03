Навального обвинили в кибербуллинге из-за нападок на актрису Васильеву

Блогер Алексей Навальный начал травлю актрисы Татьяны Васильевой, сравнившей его с Иудой из-за призыва к ЕС ввести санкции против России, считает журналистка и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

«Ну а что касается актрисы Татьяны Васильевой, то давайте проговорим простую вещь. Навальный и компания (включая очень уважаемых мной ранее людей) занимаются не борьбой с режимом. Они занимаются кибербуллингом», – написала Винокурова в своем Telegram-канале.

«Актриса Васильева что-то украла? Кого-то убила? Нет, она высказала мнение, которое, кстати, довольно характерно для ее поколения. Далее на нее сразу находят «компромат» (покупка двух квартир внукам, но Васильева же активно выступает). После этого борцы с кровавым режимом начинают оскорблять женщину, которая годится им в бабушки», – добавила общественница.

Винокурова отметила, что в своих высказываниях Васильева права. «Не бывает «хорошего» внешнего давления. Не бывает «доброго» кибербуллинга», – подчеркнула она.

Напомним, Васильева считает, что призывы Навального к Европе о введении антироссийских санкций – «откровенное предательство своего народа». Актриса призвала остановить войну санкций.

Навальный прокомментировал публикацию Васильевой в своем Twitter, написав: «Надо просто немножечко потерпеть», на что блогер Илиас Меркури заметил в своем Telegram-канале, что Навальный и его соратники «запустили травлю актрисы, только потому что она усомнилась в «гениальности» идей Алекса требовать новых санкций против России».