Мэр Великого Новгорода заболел COVID-19

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин заявил в соцсетях, что заболел коронавирусной инфекцией, но чувствует себя хорошо.

«Дорогие друзья! Получил положительный тест на коронавирус. Чувствую себя хорошо. С сегодняшнего дня до окончания карантина буду работать удаленно и онлайн», – заявил Бусурин на своей странице во «ВКонтакте».

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.