В Китае пояснили план создания международного механизма «кодов здоровья»

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 08:44  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Как командир партизан Латвии из героя стал «оккупантом»

Вилис Самсонс был убежденным коммунистом lvi.lu.lv
В современной Латвии чтят нацистских преступников и коллаборационистов. Тех же, кто действительно освобождал Латвию от нацизма, почти забыли. Между тем, ровно сто лет назад, 3 декабря 1920 года родился человек, который возглавлял партизанское движение в Латвии - Вилис Петрович Самсонс. В каких условиях действовали латышские партизаны и благодаря чему им удавалось побеждать нацистов?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 4 комментария

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    В Китае пояснили план создания международного механизма «кодов здоровья»

    3 декабря 2020, 08:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    План Китая по созданию международного механизма взаимного признания «кодов здоровья» для упрощения трансграничных поездок предусматривает использование унифицированного QR-кода, для этого не требуется использование единой платформы или соединения баз данных разных стран, потому личная информация граждан будет защищена, сообщили в пресс-службе МИД КНР.

    В ведомстве напомнили, что «председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших саммитах G20 и АТЭС выступил с инициативой создания международного механизма взаимного признания «кодов здоровья» и представил план Китая по выстраиванию нового порядка безопасного, здорового и упорядоченного передвижения людей». Пекин «по двусторонним каналам предоставил заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения, мы поддерживаем контакты с соответствующими странами по данному вопросу», передает РИА «Новости».

    При этом там не уточнили, какие именно страны уже проявили интерес к китайской инициативе.

    Указывается, что в основе предложенного Китаем механизма будет взаимно признаваемая разными странами информация, включая данные ПЦР-тестов, «зашитая» в персональный QR-код, который будет действителен во всех государствах-участниках механизма.

    Согласно плану, правительственные учреждения разных стран должны будут предоставлять унифицированный код выезжающим за границу людям, он может быть как в бумажном, так и в электронном виде. QR-код будут проверять при посадке в самолет, на границе, при въезде в другую страну.

    Контролирующим органам в разных странах нужно будет лишь отсканировать код, чтобы узнать необходимую информацию, а пассажирам не нужно будет дополнительно предоставлять документы о результатах тестов и когда они были проведены.

    «Договоренность о взаимном признании «кодов здоровья» должна быть основана на полноценных двусторонних переговорах, стороны (для функционирования механизма) не должны использовать единую платформу, и их базы данных не будут связаны», – пояснили в ведомстве.

    Подчеркивается, что в процессе реализации этого механизма персональная информация граждан будет в полной мере защищена: «Китай готов работать с заинтересованными странами над созданием порядка здорового, безопасного и упорядоченного передвижения людей».

    Ранее в Китае ввели требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.

    Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что в КНР и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.


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