В Китае пояснили план создания международного механизма «кодов здоровья»

План Китая по созданию международного механизма взаимного признания «кодов здоровья» для упрощения трансграничных поездок предусматривает использование унифицированного QR-кода, для этого не требуется использование единой платформы или соединения баз данных разных стран, потому личная информация граждан будет защищена, сообщили в пресс-службе МИД КНР.

В ведомстве напомнили, что «председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших саммитах G20 и АТЭС выступил с инициативой создания международного механизма взаимного признания «кодов здоровья» и представил план Китая по выстраиванию нового порядка безопасного, здорового и упорядоченного передвижения людей». Пекин «по двусторонним каналам предоставил заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения, мы поддерживаем контакты с соответствующими странами по данному вопросу», передает РИА «Новости».

При этом там не уточнили, какие именно страны уже проявили интерес к китайской инициативе.

Указывается, что в основе предложенного Китаем механизма будет взаимно признаваемая разными странами информация, включая данные ПЦР-тестов, «зашитая» в персональный QR-код, который будет действителен во всех государствах-участниках механизма.

Согласно плану, правительственные учреждения разных стран должны будут предоставлять унифицированный код выезжающим за границу людям, он может быть как в бумажном, так и в электронном виде. QR-код будут проверять при посадке в самолет, на границе, при въезде в другую страну.

Контролирующим органам в разных странах нужно будет лишь отсканировать код, чтобы узнать необходимую информацию, а пассажирам не нужно будет дополнительно предоставлять документы о результатах тестов и когда они были проведены.

«Договоренность о взаимном признании «кодов здоровья» должна быть основана на полноценных двусторонних переговорах, стороны (для функционирования механизма) не должны использовать единую платформу, и их базы данных не будут связаны», – пояснили в ведомстве.

Подчеркивается, что в процессе реализации этого механизма персональная информация граждан будет в полной мере защищена: «Китай готов работать с заинтересованными странами над созданием порядка здорового, безопасного и упорядоченного передвижения людей».

Ранее в Китае ввели требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что в КНР и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.