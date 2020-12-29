Чубайс рассказал о просьбе к Путину перед уходом с поста главы Роснано

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал телеканалу RTVI, что перед своим уходом с поста главы Роснано обсудил с президентом России Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что «он не встретился с Чубайсом» и что «президент не назвал его имени». А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой Роснано Куликовым – прим. ВЗГЛЯД)?» – передает слова Чубайса РИА «Новости».

Он рассказал, что Путин сам предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс отметил, что согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим.

«В принципе, как правило, спецпредставитель – это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. (...) Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – добавил экс-глава Роснано.

Напомним, президент России предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.