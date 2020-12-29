В Совфеде оценили последствия выхода США из ДОН

США не смогут скрывать данные в области военного строительства даже после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН), заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев.

«Мы готовы предоставлять наше воздушное пространство для наблюдательных полетов действующим участникам ДОН, так как нам нечего скрывать: мы не нарушаем никаких взятых на себя международных обязательств. В то же время выход США из договора не поможет им скрыть какие-то сведения в области военного строительства, которые можно получить из самолетов наблюдения и которые могут быть зафиксированы аэрофотоаппаратами на дозволенной высоте», – сказал он ТАСС.

По словам Бондарева, выход США из ДОН является «очередным шагом в разрушении международной системы глобальной безопасности и в подрыве еще оставшегося доверия».

«Конечно, они сейчас, после собственного выхода из договора, оказались в более выгодной позиции, чем мы. Их союзники по НАТО, являющиеся членами ДОН, могут продолжать осуществлять наблюдательные полеты над территорией России, инспектировать в рамках этого договора военную деятельность нашей страны. Мы также можем осуществлять аналогичные действия в отношении этих государств, а вот проводить наблюдательные полеты над Штатами уже не сможем. Это создает определенный дисбаланс», – добавил экс-глава ВКС России.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Бондарев также высказался о прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). По словам сенатора, договор все равно придется со временем аннулировать и заменять другим из-за военного прорыва ряда ядерных держав.

«СНВ-3 остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен другим соглашением. И может быть по обоюдному согласию продлен максимум до 2026 года. В любом случае его придется со временем аннулировать и заменять сопоставимым по содержанию, но более усовершенствованным документом, который будет отражать изменения в геополитических реалиях и учитывать прорыв в военно-техническом обеспечении ряда третьих стран. Я имею в виду гипотетическое включение в новый договор Китая и других членов «ядерного клуба», – сказал Бондарев.

Он отметил, что сейчас необходимо поддержать и реализовать предложение президента России Владимира Путина о продлении СНВ-3 на год без всяких условий, чтобы иметь возможность тщательно проработать все параметры «преемника» действующего договора. Бондарев предполагает, что Вашингтон может в итоге согласиться с предложением Путина.

«Несмотря на явно негативное отношение к России со стороны представителей американской власти, вариант согласия я бы не исключал. Американцы мало руководствуются эмоциями, для них важна собственная выгода, а выгода временного продления СНВ-3 очевидна для всех и не идет вразрез с национальными интересами никакой страны. В то же время американцы могут учинить так называемый демарш просто из принципа, ради поддержания своего мирового имиджа. Могут сейчас продолжить манипулировать этим документом, как манипулировали ДРСМД», – добавил сенатор.

«Но надо понимать, что даже если американцы прислушаются к голосу разума и согласятся продлить СНВ-3 на год или даже на более длительный срок, то все равно его придется менять. Горизонт его действия отчетливо виден, ведь договор двусторонний, он налагает ограничения только на ядерные арсеналы России и США. Нельзя не учитывать изменений, произошедших за десять лет в техническом оснащении других обладателей ядерного оружия. Среди них есть в том числе страны НАТО», – заключил Бондарев.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране.

СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3.