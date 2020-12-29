Байден запланировал «модернизацию приоритетов» для противодействия России

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что его администрация проведет модернизацию приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.

Он сообщил, что обсуждались «различные стратегические вызовы со стороны России и Китая», с которыми предстоит столкнуться, и «реформы», необходимые для «наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», передает ТАСС.

Байден сообщил, что продолжается изучение масштабной кибератаки на правительственные учреждения США, оценка нанесенного ущерба. Он заявил о необходимости «ликвидировать пробел относительно того, какими способностями» США «обладают сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем». По его словам, в этой сфере «республиканцы и демократы достигли согласия».

Кроме того, Байден заявил, что США «сильнее и намного эффективнее, когда стоят вместе с нациями, разделяющими видение будущего мира», в этом «сила умного и эффективного американского лидерства», но «сейчас возник огромный вакуум». После президентства Дональда Трампа Вашингтону «придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход» США или без них, сказал избранный президент.

Байден намерен воспользоваться для противодействия Пекину помощью зарубежных партнеров и союзников Вашингтона, чтобы «привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других». По его словам, это было бы проще сделать, если бы формировались «коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых с общее дело, общие интересы и общие ценности» с США.

«Мы представляем порядка 25% мировой экономики. Однако вместе с демократическими партнерами мы более чем вдвое увеличиваем свой экономический рычаг воздействия по любому вопросу, имеющему значение для американо-китайских отношений», – сказал он.

По словам Байдена, новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала». Байден считает, что надо обеспечить возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Россия отвергла обвинения. Отметим, что в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атакам.

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