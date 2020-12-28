Путин и Си Цзиньпин подчеркнули единство подходов к отстаиванию исторической правды Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России Членам Совбеза России запретили иметь счета за рубежом 28 декабря 2020, 20:42 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета Безопасности России иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Указом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности России и положение об аппарате Совбеза, передает РИА «Новости». В частности, согласно указу, заместителем председателя Совета безопасности России, секретарем Совбеза России и членами СБ (в том числе постоянными) «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства». Зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Путин указом уточнил определение Совета безопасности России, теперь в документе отмечается, что это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. В предыдущей редакции положения о Совете безопасности, утвержденной президентским указом от 7 марта нынешнего года, СБ России определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в обеспечении безопасности. Отмечается, что Совбез России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности. Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов России по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации. В число функций Совбеза включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории России и призывов к таким действиям. Кроме того, функциями СБ России обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Ранее Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства России или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.

Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ 27 декабря 2020, 17:45

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. «Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков. Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо. Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет». Песков раскрыл, что помогло урегулированию в Карабахе 27 декабря 2020, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Поддержание президентом России Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании (ситуации в Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Он также отметил, что «в нашем регионе Россия и Турция являются крупнейшими странами, которые могут и должны вносить значимый вклад в дела безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны», передает РИА «Новости». По его словам, у Москвы и Анкары огромный комплекс двусторонних отношений. Взаимоотношения двух лидеров позволяют даже при разногласиях и конфликте интересов «выйти из ситуации гармонично». «Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие», – отметил пресс-секретарь. По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать. «В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», – добавил Песков. Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении. «Мы никого не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много-много дней он провел с телефонной трубкой в руках», – сказал Песков. Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков заявил, что у Путина есть «иммунитет» от нападок 27 декабря 2020, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Информационные атаки идут на президента России Владимира Путина с Запада и изнутри страны последние 20 лет, иммунитет на это у него сформирован, и на инсинуации он не станет реагировать как «трепетный юнец», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Во-первых, это не последние месяцы. Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет, и за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался. И он сам неоднократно говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье – он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в ответ на вопрос об отношении президента к нападкам на него, активизировавшимся в последние месяцы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что реагировать на это «эмоционально, как какой-то трепетный юнец», президент России не станет. «Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть», – сказал Песков. Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей. Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 27 декабря 2020, 01:00 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске. Путин указал в поздравлении, что хочет «сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году – за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера», передает РИА «Новости». Также он особенно отметил участие МЧС «в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции». Российский лидер упомянул, что в 2020 году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул Путин, – надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз. «Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», – добавил он. Путин также указал, что оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод: «Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом». «Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении (...) Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС», – сказал глава государства. Путин добавил, что сделано уже многое; в частности, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях. «А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС», – пояснил он. Путин призвал наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, «чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий», и «самое главное – сберечь жизни, жизни и здоровье людей». «Народ нашей страны гордится вами, уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу», – добавил глава государства. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка 26 декабря 2020, 14:53 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что за годы напряженной работы Блейк внес неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете. «Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил президент. Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни. Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент. В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса 26 декабря 2020, 14:23 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Он сообщит сам», – ответил Песков РИА «Новости» после того, как стало известно, что исследования подтвердили безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ранее Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявил, что президент России Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса, также пресс-секретарь заверил, что каких-то эксклюзивных вакцин для Путина не разрабатывалось. Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным. В субботу Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Песков рассказал о графике Путина в праздники 27 декабря 2020, 10:30 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин не будет прерывать работу в праздничные дни, однако каких-то крупных мероприятий на следующей неделе пока не планируется, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий. Но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются – совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», – передает слова Пескова РИА «Новости». По словам представителя Кремля, у Путина на ближайшее время запланированы контакты с зарубежными лидерами, но заграничные поездки пока не ожидаются. «Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», – сказал Песков. Ранее пресс-секретарь рассказал, как Путин встретит Новый год. Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19 28 декабря 2020, 13:32

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости». «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он. Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые, а в ряд регионов и последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», – добавил он. По словам Пескова, Путин не мог строить конкретные планы вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет. «Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», – сказал он. Пресс-секретарь добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации. Ранее Песков заявил, что президент России будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Песков заявил об отсутствии «завесы тайны» в жизни Путина 28 декабря 2020, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

В жизни президента Владимира Путина нет почти никакой завесы тайны, однако он предпочитает не раскрывать публично часть информации о своей частной жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Никакой завесы тайны практически не существует. Где он [Путин] живет и работает, всем прекрасно известно. Да, у него есть дочери. Кто они – он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Ранее Песков признался, что не имеет доступа к личным делам Путина. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули единство подходов к отстаиванию исторической правды 28 декабря 2020, 17:48 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора подчеркнули единство подходов стран к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Кремля. «Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны», – говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора глав России и Китая отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавируса. Также указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин. «С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации)», – отмечается в сообщении. Отдельное внимание, как отметили в пресс-службе, уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021 годы «Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе», – добавили в Кремле. Ранее сообщалось, что главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году. Президенты России и Финляндии обсудили контроль над вооружениями 28 декабря 2020, 14:48 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили по телефону отношения сверхдержав, контроль над вооружениями, а также коронавирус и ситуацию на Украине, сообщает канцелярия финского главы. «Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями», – говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине, передает РИА «Новости». Главы государств также обменялись новогодними поздравлениями, в том числе в свете 100-летия установления дипломатических отношений между странами. Ранее Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что Россия готова делиться со всеми своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины. Путин выразил соболезнования в связи с крушением судна в Баренцевом море 28 декабря 2020, 16:17 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море. Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Мурманской области Андрею Чибису. «С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Наиболее вероятной причиной затопления траулера «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности, сообщила пресс-служба Росрыболовства. Путин поручил обеспечить субсидии учреждениям культуры 28 декабря 2020, 11:10 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству осуществить ряд мер, направленных на поддержку учреждений культуры в 2021-22 годах, в частности обеспечить субсидии не ниже уровня 2019 года. Перечень поручений о принятии дополнительных мер господдержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в России, опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в размере не менее размера субсидий, предоставленных таким учреждениям в 2019 году (в том числе в целях доведения размера оплаты труда работников до уровня не ниже уровня, предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», – говорится в тексте поручений. Также правительство должно предусмотреть возможность использования этих субсидий учреждениями культуры в I – III кварталах 2021 года «без учета отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с приостановлением (частичным приостановлением, ограничением) деятельности этих учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отмечается, что доложить о реализации поручений необходимо до 28 февраля. Кроме того, кабмину поручено «принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий». Срок исполнения поручения – 31 мая 2021 года. Вместе с тем Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии на уровне не ниже 2019 года. Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года. «Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» на уровне не ниже уровня 2019 года», – говорится в документе. Ранее Путин подписал указ о проведении в России Года науки и технологий в 2021 году. Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом 28 декабря 2020, 16:36 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение КНР. В ходе разговора лидеры России и Китая обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастливого Нового года населению двух стран, передает РИА «Новости». Напомним, в ноябре в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». В октябре президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином. В сентябре глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений. Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России 28 декабря 2020, 21:19 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин присвоил актеру Московского театра на Таганке Сергею Векслеру почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Госнаград также удостоены вице-президенты Российской академии наук Алексей Хохлов и Ирина Донник, а также заместитель президента РАН Владимир Иванов. «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией» орденом Пирогова награждена академик Российской академии наук (РАН) Елена Голухова, – передает ТАСС, ссылаясь на указ президента. Орденом Пирогова также награжден замглавы минздрава России Евгений Камкин, кроме того, несколько чиновников и сотрудников компаний удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Послам России в Сирии и Узбекистане Александру Ефимову и Владимиру Тюрденеву будет вручен орден Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а орден Дружбы – послу в Турции Алексею Ерхову.