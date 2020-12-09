Путин подписал законы об отставке судей из-за иностранного гражданства

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства России или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.

Законы предусматривают, что полномочия председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае «совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи», передает РИА «Новости».

Также полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства России, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.

Напомним, 21 октября депутаты Госдумы в ходе заседания одобрили во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде России. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 22 сентября президентом России Владимиром Путиным и принят Госдумой в первом чтении 13 октября. Предложения об изменении в Конституцию были одобрены общероссийским голосованием.