Новак спрогнозировал рост потребления электроэнергии в мире

Потребления электроэнергии в мире будет расти более высокими темпами на фоне развития новых цифровых технологий, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Очевидно, что будут внедряться новые современные цифровые технологии, технологии искусственного интеллекта, использование больших баз данных. И это тот тренд, который надо учитывать, в том числе с точки зрения обеспечения энергетикой», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что новые технологии потребуют увеличения потребления электроэнергии в мире.

Ранее Новак сообщил, что возвращение рынка нефти к докризисному уровню может произойти в течение 2021 года.