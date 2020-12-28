Глава Минюста рассказал о новом облике тюрем

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что новые учреждения ФСИН должны уйти от облика тюрем прошлых веков, а также они не должны располагаться в центрах городов.

Идея вывода учреждений ФСИН из городов не имеет целью затруднить работу адвокатам или правозащитникам, заявил ТАСС министр юстиции Константин Чуйченко в связи с опасениями правозащитников относительно предложения вывода учреждений ФСИН из городов.

«Я читал и в телеграм-каналах, и в других источниках о том, что очень обеспокоены правозащитные организации. Будто все это планируется для того, чтобы общественникам и адвокатам было тяжело в СИЗО или колонию доехать, мол, поэтому мы хотим убрать учреждения из городов, – отметил министр. – Нет, не для этого».

«Мы действительно хотим убрать эти учреждения из городов, потому что тюрьма и нарушение закона – это не норма. Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой, – пояснил он. – Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, чтобы всем было удобно – и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам».

Также он отметил, что новые учреждения ФСИН должны уходить от брутального вида старых тюрем с колючей проволокой. «Посмотрите, например, на следственный изолятор в Калуге, – привел пример Чуйченко. – Он построен во второй половине XVIII века. И внутри, и снаружи здание выглядит, мягко говоря, удручающе. И подобных примеров по стране очень много».

Минюст совместно со ФСИН прорабатывает вопрос о создании учреждений ФСИН нового образца, в том числе проект мультиучреждения, где за счет объединения разных видов учреждений в одном месте предполагается создать лучшие условия содержания заключенных и несения службы. «В поддержку этого проекта я хотел бы сказать, что мы создаем по сути новую реальность. Учреждение, проект которого мы сейчас разрабатываем, не будет выглядеть агрессивно, брутально. В этом учреждении мы не увидим никакой колючей проволоки», – пообещал министр.

«В целом мы говорим о том, что создаем человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами, а также создаем условия для людей, которые несут там службу, – пояснил Чуйченко. – Поверьте, эта служба не просто некомфортная, она очень-очень тяжелая, в том числе и психологически. Люди, которые выполняют эту нелегкую работу каждый день сталкиваются с вызовами и дискомфортом. Конечно же, эта служба должна осуществляться в достойных условиях».

В цело говоря о перспективах развития системы исполнения наказаний в России, Константин Чуйченко отмети, что «сейчас вместе с коллегами из ФСИН мы активно работаем над основным документом стратегического планирования – Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года».

«Мы будем вносить изменения в законодательство, направленные на гуманизацию уголовной ответственности и наказания, – передислоцировать осужденных в исправительные центры, создавать исправительное учреждение нового типа, улучшать условия труда осужденных, выстраивать службу пробации на базе уголовно-исполнительных инспекций», – сказал глава Минюста.

«Надо в отношении осужденных за нетяжкие преступления активнее использовать такие виды наказания, которые не связаны с лишением свободы. Это, прежде всего, принудительные работы. Нужно развивать систему исправительных центров», – отметил Чуйченко.

В целом он подчеркнул, что хотя число лиц, содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях, за 10 лет сократилось на 40%, «несмотря на эту позитивную тенденцию, должны продолжить работу по гуманизации [системы уголовных наказаний]».