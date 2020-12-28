ФАС придумала способ борьбы с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода для борьбы с ростом цен на жилье, говорится в письме заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу.

В частности, Цариковский предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию: от сырья до готовых товаров. Если экспортная пошлина на лом будет составлять 15% от стоимости, но не менее 49 долларов за тонну или 45 евро за тонну, то стальная заготовка станет облагаться пошлиной 13%, но не менее 73 долларов за тонну, а сама арматура – 12% и не менее 78 долларов за тонну, пишет РБК.

Заместитель руководителя ФАС ссылается на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, согласно которому Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Поручение было дано в ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост стоимости арматуры. Как сообщал Новиков ТАСС, стоимость арматуры, начиная с середины ноября 2020 года, выросла более чем на 50%.

Кроме того, Цариковский пояснил, что по итогам анализа рынка металлопродукции ФАС не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. Причина резкого роста цен на стальную продукцию – восстановление спроса во всем мире и особенно в Китае (крупнейший мировой потребитель стали) на фоне снижения случаев заболеваемости коронавирусом и активного роста темпов строительства. Скачок цен также вызван тем, что металлотрейдеры ранее готовились к худшему и опустошали склады, добавляет Цариковский.

Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника, но признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию. Для стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию, сообщил он. Представитель ФАС уточнил, что служба придерживается взвешенного подхода и предлагает использовать механизм пошлин на экспортно ориентированных рынках в крайних случаях. Конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами в установленном порядке, отметил он.

Ранее Минстрой предложил решить проблему нехватки рабочих на стройках в России, упростив завоз, оформление и размещение трудовых мигрантов из других стран.