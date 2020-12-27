Вирусолог рассказал, что произойдет, если зараженный «британским» коронавирусом чихнет

Если зараженный новым штаммом коронавируса чихнет в общественном месте, то он заразит 12 человек, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Зуев заявил, что коронавирус «стал более заразным – вот и все, он более распространен», передает РЕН ТВ.

«Если человек заражен этим штаммом, он чихнул – и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет. А болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна», – добавил он.

При этом вирусолог призвал не бояться нового штамма, но строго соблюдать все рекомендации – масочный режим и социальную дистанцию. Он считает правильным решением закрытие границ с Великобританией после выявления там нового вида коронавируса.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

«Британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Японии, Швеции и ряде других стран.

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