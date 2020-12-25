Глава Якутии раскритиковал депутата за слова о декольте министра

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал высказывания депутата республиканского парламента Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины Высоких. Николаев заявил, что обращение депутата было недопустимым по отношению к женщине.

«Это крайне неприятно, некрасиво. Такое обращение со стороны мужчины к женщине недопустимо в любом случае, тем более со стороны народного депутата. Подобные поступки привлекают внимание к парламенту Якутии. Крайне неприятно», – сказал Николаев в Instagram.

Он выразил надежду на то, что парламент региона и партия КПРФ, в которой состоит Аммосов, оценят поступок депутата и примут меры в его отношении.

В ходе онлайн-совещания Высоких выступила с проектом закона, но Аммосов заявил, что не слушал доклад, поскольку отвлекся на ее декольте. После инцидента мандатной и регламентной комиссии поручили провести проверку на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны Аммосова. Сам он сказал, что не намерен извиняться за свои слова, поскольку не предъявлял прямых обвинений, а лишь указал на открытую часть тела, «чтобы кто-нибудь из вышестоящих, кто отвечает за этику гражданского служащего, посмотрел на вид министра».

Психоаналитик, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, что за неприличное высказывание о декольте в адрес министра депутату грозит только общественное порицание.