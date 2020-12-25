Лукашенко: Белоруссия уже не будет такой, как до выборов

Белоруссии, которая была до президентских выборов, уже нет и больше никогда не будет, заявил глава республики Александр Лукашенко. По его мнению, страна станет лучше.

«И все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно. (...) Мы будем лучше, (…) я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут – не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся», – приводит его слова РИА «Новости».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.