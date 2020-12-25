Повстанцы в ЦАР отказались прекратить огонь

Повстанцы из «Коалиции патриотов за перемены», выступающей против правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР), заявили об отказе от прекращения огня и перемирия, объявленного ими 23 декабря на 72 часа.

По словам повстанцев, они столкнулись с «безответственным упорством правительства», поэтому решили «возобновить свой неумолимый марш к достижению конечной цели», – передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

В прошлый четверг стало известно, что Россия для содействия ЦАР в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. «Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», – говорится в заявлении МИД России.

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – сказано в заявлении.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.