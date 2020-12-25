Лукашенко: раскрытая террористическая группа тоннами везла оружие через Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа готовила теракты по всей стране и «тоннами» везла оружие через Украину.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши – я всех приказал к государственным наградам немедленно представить – их не накрыли, ох, нам бы Новый год был…Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Он подчеркнул, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится в Белоруссии на жестком контроле. По его словам, есть еще «несколько группировочек».

«Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда [из-за границы] присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то», – добавил глава республики.

Напомним, в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, совершающей, в том числе, поджоги, взрывы, нападения. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка. Белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.