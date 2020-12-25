Роспотребнадзор озвучил требования для прибывших из Британии

Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор заверил в способности российских тестов распознать «британский» штамм COVID.

«Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте», – передает РИА «Новости» слова Поповой в эфире канала «Россия 24». Пока, по словам главы Роспотребнадзора, нет тестов, которые могли бы дифференцировать коронавирус именно с мутацией.

По ее словам, разработанные в России вакцины против коронавируса эффективны против новых мутаций, выявляемых в мире.

Напомним, ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.