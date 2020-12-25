Расчеты С-400 впервые заступили на боевое дежурство на Урале

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Личному составу полка в торжественной обстановке был зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 «Триумф» привели зенитные ракетные системы в готовность № 1 и приступили к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в январе сообщалось, что на вооружение в полки Центрального военного округа в Самарской и Свердловской областях в 2020 году впервые поступят на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».