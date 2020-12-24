Названа главная задача России в сфере здравоохранения на 2021 год

Победа над новой коронавирусной инфекцией является одной из приоритетных задач на 2021 год, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям и, конечно же, совершенствования оказания медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту – это то, что в наших душах, наших сердцах должно быть в 2021 году», – приводит его слова ТАСС.

При этом, отметил министр, российская система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год в штатном режиме, несмотря на пандемию. «Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий», – сказал он.

Мурашко также сообщил, что в этот период развернуто более 580 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности. Поставка медицинского оборудования также шла по плану.

Одним из важнейших проектов года министр назвал подготовку к модернизации первичного звена здравоохранения. «Хочу отметить, что именно первичная медицинская помощь является наиболее востребованной у населения. Более 1 млрд 400 млн посещений в год совершается нашими гражданами именно в амбулаторно-поликлиническом звене», – заметил он.

Мурашко сообщил, что около 280 тыс. больничных коек развернуто в России для пациентов с коронавирусом. Кроме того, был мобилизован амбулаторно-поликлинический этап медицинской помощи.

С марта более 5,2 млн пациентов в России получили амбулаторную и стационарную помощь по различным направлениям, сказал Мурашко. «В общей сложности в настоящий момент более 1 млн 100 человек получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном этапе», – уточнил он.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 29 тыс. 935 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.