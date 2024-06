Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта

Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

«Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

«Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.