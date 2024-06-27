Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.4 комментария
Медведев назвал издевательством заявления НАТО о непричастности к ударам по России
Заявления НАТО о непричастности к ударам по России являются «просто издевательство», поскольку «все все прекрасно понимают», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Если говорить не об эмоциональной стороне, у нас форум все-таки юридический, то вот смотрите, американцы, европейцы говорят: «А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте». Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям. Я имею в виду Гаагский пакет конвенций и некоторые другие решения, которые принимались и являются источником международного права», – уточнил Медведев, передает РИА «Новости».
По его словам, нейтральная страна – эта страна, которая не вовлечена в конфликт ни с одной из сторон участников конфликта. Медведев добавил, что государства западного мира, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются «всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством». «Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран», – подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.
В понедельник официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц сообщил, что Украина принимает решение о выборе целей при нанесении ударов по России самостоятельно.