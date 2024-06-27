Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.4 комментария
Опрос: Пятая часть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца
Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, считают 20% опрошенных россиян, следует из большого исследования ученых в честь 300-летия РАН.
Согласно исследованию, только 12% опрошенных знают российских ученых мирового уровня, называя известных видеоблогеров и врачей, таких, как Лео Бокерия и Леонид Рошаль, пишет «Московский комсомолец».
Среди известных россиянам последних научных достижений в лидерах в 2024 году – инженерные науки (27%), далее следуют фундаментальные науки для медицины (26%), а также математика и информатика (18%) и космос (18%).
Между тем, ученые не увидели позитивной динамики в научной грамотности россиян: из 14 тестовых вопросов максимально правильно граждане ответили лишь на восемь, хуже всего дела обстоят со знаниями физики. Так, 20% опрошенных согласились с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли, 21% респондентов уверены, что радиация на Земле «человеческого происхождения», а 51% опрошенных дали верный ответ, что электрон меньше атома.
Ответы на вопросы по биологии также огорчили ученых. Так, 16% согласились с тем, что первые люди жили на Земле в ту же эпоху, что и динозавры, и 36% считают, что антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы.
Исследование группы Циркон совместно с Институтом психологии РАН охватило 1600 респондентов.