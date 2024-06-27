На Украине задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

«Украинская правда»: НАБУ задержало бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

Tекст: Вера Басилая

Издание «Украинская правда» пишет, что к Тимошенко пришли с обысками в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ, официальные причины задержания не разглашаются, передает ТАСС.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано фото с Тимошенко, который сидит в своей машине, вокруг которой «работают» сотрудники НАБУ.

НАБУ сообщило, что проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечкой сведений досудебного разбирательства в интересах одного из фигурантов якобы близкого к Кириллу Тимошенко.



Как утверждается, данные, в частности, были связаны с расследованием дела о коррупции при строительстве дорог и инфраструктуры на Украине. Подозреваемый утверждает, что «не имеет отношения» к этому.

Тимошенко во время работы в офисе президента стал участником нескольких скандалов. Например, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий.



Напомним, Кирилл Тимошенко уволился с поста замглавы офиса президента Украины в январе 2023 года. С 1 марта текущего года он стал советником министра обороны Украины Рустема Умерова.