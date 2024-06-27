Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.4 комментария
На Украине задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко
«Украинская правда»: НАБУ задержало бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замешанного в публичных скандалах экс-замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщили украинские СМИ.
Издание «Украинская правда» пишет, что к Тимошенко пришли с обысками в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ, официальные причины задержания не разглашаются, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано фото с Тимошенко, который сидит в своей машине, вокруг которой «работают» сотрудники НАБУ.
НАБУ сообщило, что проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечкой сведений досудебного разбирательства в интересах одного из фигурантов якобы близкого к Кириллу Тимошенко.
Как утверждается, данные, в частности, были связаны с расследованием дела о коррупции при строительстве дорог и инфраструктуры на Украине. Подозреваемый утверждает, что «не имеет отношения» к этому.
Тимошенко во время работы в офисе президента стал участником нескольких скандалов. Например, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий.
Напомним, Кирилл Тимошенко уволился с поста замглавы офиса президента Украины в январе 2023 года. С 1 марта текущего года он стал советником министра обороны Украины Рустема Умерова.