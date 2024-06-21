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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    21 июня 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 70 дронов над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 – над территорией Краснодарского края и один БПЛА был сбит над территорией Волгоградской области.

    Кроме того, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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    21 июня 2024, 08:43 • Новости дня
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР

    МИД Японии: Токио испытывает беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР

    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава.

    По ее словам, во-первых, КНДР использовала выражение «союз» в отношении своих отношений с Россией, во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН и это наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Камикава добавила, что власти будут внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с Южной Кореей.

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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    21 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Зампред Совбеза Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его пособники – преступники и самозванцы, их решения не имеют юридической силы, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем посте во «ВКонтакте» он отметил, что отношение к Зеленскому и его пособникам может быть одно – они являются преступниками, издаваемые ими законы не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

    Также Медведев добавил, что Зеленский продолжает изображать из себя президента, однако он не имеет никаких для этого оснований.

    Медведев обратил внимание, что Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа, когда не подписал и не вернул на рассмотрение целый ряд законов.

    Ранее в Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским.

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    21 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    С учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Также будут учитываться современные тенденции военного дела и колоссальный боевой опыт СВО, добавил Путин.

    Ранее Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы.

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    21 июня 2024, 12:30 • Новости дня
    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

    Сенатор Долгов: США игнорируют мнение Европы по вопросу членства Украины в НАТО

    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО
    @ Sebastian Gollnow/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обещая Украине членство в НАТО, США демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, однако Белый дом пытается дать офису Зеленского ложную надежду, чтобы усилить его решимость в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина станет членом НАТО.

    «США в очередной раз подтвердили наличие у них полного чувства вседозволенности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что принятие Украины в альянс невозможно до тех пор, пока ВСУ якобы не одержат победу над Россией. Европейские лидеры занимают по этому вопросу относительно умеренную позицию», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Они понимают, что в случае полномасштабной войны с Россией, к которой может привести вовлечение Украины в западную систему безопасности, пострадают именно страны ЕС. Однако Штаты, чувствуя полную безнаказанность, не собираются считаться с мнением союзников. Они привыкли, что в НАТО может быть лишь один решающий голос – американский», – считает собеседник.

    «При этом Вашингтон демонстрирует запредельное двуличие. Членство Киева в альянсе невыгодно и самому Белому дому. Поэтому США ставят перед собой задачей дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», – добавляет он.

    «А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока. На этом фоне мы можем лишь продолжать усилия по достижению целей СВО, наглядно доказывая ложность и несбыточность слов представителей США», – заключил Долгов.

    Ранее в Штатах заявили, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что будущее этой страны будет связано с альянсом. «Мы дали это ясно понять», – заверил дипломат. Однако срок, который может потребоваться на вступление в блок, он не назвал.

    Любопытно, что до этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». При этом он уточнил, что в мире всегда будут страны, желающие присоединиться к альянсу. Однако, по его мнению, члены объединения хотели бы увидеть «стабилизацию» внутренних процессов блока, связанных с интеграцией Финляндии и Швеции.

    В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно обозначил минимальное требование для вступления в блок Украины. Он подчеркнул, что стране необходимо «одержать победу» в конфликте с Россией. Без этого вопрос о членстве не может быть рассмотрен.

    Столтенберг также отметил, что члены объединения уже предоставили Украине 99% военной помощи. Тем не менее, по его словам, ВСУ все еще необходимы снаряды, поскольку «каждый день задержки отразится на поле боя».

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    21 июня 2024, 09:02 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Южной Кореи

    В МИД Южной Кореи вызвали посла России из-за договора Москвы с Пхеньяном

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Республики Корея был вызван посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, сообщает агентство Ренхап.

    Послу выразили протест в связи с заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, передает ТАСС.

    В среду в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    21 июня 2024, 13:21 • Новости дня
    Reuters признал фотографию Путина и Ким Чен Ына главным кадром недели

    Tекст: Александра Юдина

    Фотография президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала главным кадром недели, пишет Reuters.

    В Telegram-канале Ura.ru указано, что фотография двух лидеров стала главным кадром недели по версии журнала Reuters.

    На другой популярной фотографии принцесса Уэльская на дне рождения британского короля Карла III в Лондоне. Еще одно интересное фото – французский футболист Килиан Мбаппе, лежащий среди поля с разбитым носом на Евро-2024.

    Накануне было опубликовано совместное фото президента России и лидера КНДР вместе в салоне Aurus. При этом Путин находится за рулем.

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    21 июня 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности обсуждать мирные инициативы с НАТО и ЕС

    Путин заявил о готовности к диалогу о безопасности с НАТО и ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона открыта к взаимодействию со странами Евросоюза и НАТО по вопросам безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал российский лидер в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, передает ТАСС.

    «Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», – добавил он.

    Ранее в Кремле назвали условие для диалога с США о безопасности.

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    21 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о планах развивать ядерную триаду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит развивать ядерную триаду, так как это является гарантией стратегического сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

    «В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    21 июня 2024, 14:32 • Новости дня
    Песков оценил реакцию Запада на поездку Путина в КНДР и Вьетнам

    Песков: Сотрудничество России с партнерами никогда не направлено против третьих стран

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция стран Запада на поездку президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызывает недоумение, сотрудничество Москвы с другими странами никогда не было направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимодействие России с другими странами «направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран», передает ТАСС.

    СМИ писали, что визит Путина во Вьетнам вызвал раздражение в Вашингтоне.

    Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    В ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    21 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин говорил о целях СВО, когда спросил, «не лучше ли идти до конца»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, говоря в Ханое об эскалации ситуации Западом и необходимости для России «идти до конца», имел в виду достижение целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как объяснил представитель Кремля, в проведении СВО, в достижении наших целей, передает ТАСС.

    На пресс-конференции в Ханое 20 июня Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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