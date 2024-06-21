И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании, где располагается база хранения ресурсов снабжения МВД.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, на месте происшествия на улице Вятской, 67, работают 68 человек и 25 единиц техники, из них 43 человека и 15 единиц техники от МЧС, передает РИА «Новости».
По данным открытых источников, по данному адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России».
В настоящее время информация о пострадавших и причинах возгорания не поступала.
Ранее сообщалось, что на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.