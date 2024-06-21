В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, на месте происшествия на улице Вятской, 67, работают 68 человек и 25 единиц техники, из них 43 человека и 15 единиц техники от МЧС, передает РИА «Новости».

По данным открытых источников, по данному адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России».

В настоящее время информация о пострадавших и причинах возгорания не поступала.

Ранее сообщалось, что на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.





