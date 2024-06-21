Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Украинский беспилотник упал на территории Ильского НПЗ
В результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар произошел на площади 50 кв. м, его уже потушили. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщил оперштаб в Telegram.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что в Северском районе «на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания». Кроме того, «повреждено здание котельной рядом с автовокзалом» в Краснодаре. По его словам, пострадали «работники этих объектов».
Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.