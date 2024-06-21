Украинский беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

Tекст: Антон Антонов

Пожар произошел на площади 50 кв. м, его уже потушили. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщил оперштаб в Telegram.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что в Северском районе «на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания». Кроме того, «повреждено здание котельной рядом с автовокзалом» в Краснодаре. По его словам, пострадали «работники этих объектов».

Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.