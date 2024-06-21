Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем

Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году

Котяков заявил об индексации пенсий по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров в 2025 году

Tекст: Антон Антонов

Котяков подчеркнул, что при «равном стаже» прибавка будет одинаковой «как для работающих, так и для неработающих граждан». При этом «включение в пенсию индексации» за период с 2016 года по 2024 год для работающих пенсионеров произведут уже после того, как они завершат трудовую деятельность.

Размер прибавки в 2025 году будет определяться на основе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 года по 2024 год, передает РИА «Новости».

Котяков отметил, что в 2024 году подходит к концу переходный период, когда индексацию проводили ежегодно «по уровню фактической инфляции, но не менее чем на 1 тыс. рублей». С 2025 года «повышение страховых пенсий будет проводиться дважды», передает ТАСС.

«С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», – сообщил он.

Напомним, в четверг Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Сообщалось, что в соответствии с документом работающие пенсионеры не смогут получать выплаты, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году.