И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем
Breaking Defense: Франция выразила готовность поддержать ВС Ливана на границе с Израилем
Париж готов поддержать Ливан, если он решит разместить войска на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, пишет издание Breaking Defense.
«Мы должны быть готовы содействовать усиленному присутствию ВС Ливана на юге Ливана, чтобы способствовать обеспечению безопасности ливанского народа и суверенитета ливанского государства», – сообщил Breaking Defense неназванный французский чиновник, передает РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, Франция рассматривает различные варианты помощи Ливану, включая проведение конференции для мобилизации поддержки международного сообщества для операции на южной границе. Чиновник подчеркнул, что Бейрут и другие столицы обсуждают возможные меры по обеспечению безопасности на юге страны.
Во вторник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане.