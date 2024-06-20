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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    4 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    4 комментария
    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

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    20 июня 2024, 08:40 • Новости дня
    Марочко: Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском

    Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, стало известно, что указанное в боевом распоряжении количество сил и средств ВСУ не соответствует оперативной обстановке, а для успешного выполнения задач нужно увеличить вдвое их количество, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что такие доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС России на этом участке. По оценке российских специалистов, все неудачи противника на этом участке связаны с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом.

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    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня
    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

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    20 июня 2024, 10:23 • Новости дня
    В российской разведке назвали «преемника» Зеленского

    СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы России в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили в СВР.

    По данным российской разведки, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Наиболее подходящий кандидат, по версии Вашингтона, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает РИА «Новости».

    В СВР считают, что «осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России» Белый дом, не задумываясь, выбросит Зеленского на свалку истории, передает ТАСС.

    Легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, Запад полностью устраивает такая ситуация, но как только Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, им легко пожертвуют, следует из сообщения СВР.

    В разведке подчеркнули, что Зеленский «утратил всякую самостоятельность» и «находится на коротком поводке в руках западных кураторов», не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным.

    Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

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    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

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    20 июня 2024, 04:30 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал на частный дом на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    В Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник, по предварительной информации, погиб один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперативный штаб сообщил в Telegram, что дом «полностью разрушен». Также сообщается, что «распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной».

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее подтвердил в Telegram, что «погибла жительница района».

    Экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские БПЛА уже атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.

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    20 июня 2024, 03:19 • Новости дня
    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России

    Помощник президента Дюмин заявил о полном включении Минобороны в производство беспилотников

    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России полностью включилось в работу по производству беспилотников, заявил помощник президента страны Алексей Дюмин.

    В ответ на вопрос о том, налажено ли в России производство БПЛА, Дюмин сказал, что работа идет «по двум направлениям». Во-первых, Минобороны «наращивает виды беспилотных летательных аппаратов». Дюмин отметил, что это «тема стратегического значения», передает РИА «Новости».

    Во-вторых, по его совам, есть «те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают». «Народный фронт» координирует эту работу», – сказал Дюмин, пояснив, что это делается с целью «выявить средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», избегая «бюрократии» и различных «барьеров».

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

    В мае президент России Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Представители «Народного фронта» сообщили, что за два года работы фонда «Все для Победы» россияне перечислили около 14 млрд рублей на обеспечение российских подразделений в зоне спецоперации.

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    20 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Боец Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец с позывным Мияги на Угледарском направлении почти неделю в одиночку оборонял позицию, сообщили СМИ.

    Как пишет RT, 24-летний уроженец Алтайского края пришел на СВО добровольцем в октябре 2023 года и во время штурма под огнем противника прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию и оборонял ее почти неделю.

    По его словам, его спасли дожди, которые лили два дня подряд, так он утолял жажду. Боец признался, что ел листья, периодически смотрел на кусты и ему мерещились бутылки с водой.

    Ранее российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО.

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    19 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Энергодар остался без света из-за атаки украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Она сообщила, что удар пришелся по подстанции «Луч», которая питает город, передает ТАСС. При этом она отметила, что аварийное отключение электроэнергии не повлияет на работу ЗАЭС.

    Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.

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    Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем

    Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

    «Толерантностью "перекормили". Когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие». Такими словами эксперты объясняют явление, все более проявляющееся на Западе: протесты обычных граждан против засилья ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Где и как они происходят и почему это имеет значение в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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