Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

Tекст: Анастасия Куликова

«Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.