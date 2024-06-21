И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Хуситы показали первый катер-беспилотник собственного производства
Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) впервые представило беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1», способный нести боезаряд массой 150 килограммов, сообщил телеканал «Аль-Масира».
«Тоуфан-1» отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью, сообщил «Аль-Масира» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил хуситов, передает РИА «Новости».
По ее информации, катер способен разгоняться до 35 морских миль в час, он предназначен для поражения как стационарных, так и движущихся морских целей на небольших расстояниях.
Ранее сообщалось, что хуситы скопировали иранскую ракету для ударов по судам в Красном море.