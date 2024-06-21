Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

Главной новостью конференции по восстановлению Украины, которая незамеченной прошла в Берлине 11-12 июня, стало подписание долгосрочного контракта на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Подписантами контракта стали «дочка» украинской ДТЭК Рината Ахметова и Venture Global LNG из США. Так называемый необязывающий контракт предполагает начало поставок СПГ с конца текущего года, когда свое действие прекращает транзитный контракт на поставку российского газа через Украину. Часть этого газа Киев, как известно, покупает по реверсу на европейском спотовом рынке. А значит, потенциально американский газ с его «молекулами свободы» должен заменить неизменно «агрессивный» российский.

Характеристика «необязывающий» в названии заключенного соглашения не случайна. Дело в том, что поставки СПГ должны осуществляться Venture Global с заводов, которые либо не функционируют (как Plaquemines, который должен быть пущен в третьем квартале 2024 года), либо и вовсе не построен, как Calcasieu Pass 2 (CP2). Последний должен обеспечить поставки 2 млн тонн СПГ (около 2,7 млрд кубометров) газа на Украину в течение 20 лет. Долгосрочные планы поставок, неопределенность судьбы украинской энергосистемы, да и страны в целом, даже в краткосрочной перспективе хорошо сочетаются со словом venture в названии американской компании.

И все же Киев воспринимает подписанный контракт как очевидную победу и вполне всерьез. Украина остро нуждается во внешних поставках энергоресурсов с учетом практически полностью выбывших из строя маневровых мощностей в виде тепловых электростанций. Украинское правительство давно призывает жителей больших городов переезжать в сельскую местность. Ближе к зиме крупные украинские города могут оставаться без электричества и отопления большую часть суток, что грозит крупными техногенными авариями по всей стране. Миграция населения в села с их печным отоплением и отсутствием лифтов по задумке властей должно отчасти сгладить ситуацию, насколько она вообще может быть сглажена с учетом инфраструктурных проблем Украины.

Такая миграция резко повысит спрос не только на дрова, но и на газ, который в сельской местности используют и для приготовления пищи, и для отопления (там, где есть газопроводы). Если вычесть из уравнения всю украинскую промышленность (химические и металлургические заводы потребляют очень много газа), то добываемого Украиной топлива (около 20 млрд кубометров в год) может вполне хватить на обеспечение населения. Однако основные центры украинской газодобычи – в Харьковской и Полтавской областях – находятся опасно близко к фронту и вполне могут попасть в анонсированную президентом Путиным «санитарную зону». В этом случае зависимость от внешних поставок газа вырастет еще больше. А с учетом того, что лишнего газа нет и в Европе, американский СПГ становится безальтернативным его источником.

А вот для Venture Global подписанный контракт имеет совсем иное значение. Соглашение стало элементом внутриамериканской политической борьбы. В январе 2024 года президент Байден под давлением экоактивистов приостановил выдачу новых лицензий на экспорт СПГ. Запрет прежде всего ударил по интересам Venture Global и проекту CP2, который должен стать крупнейшим терминалом по сжижению газа в стране. Строительство этого завода, помимо прочего, предполагает прокладку 80-километрового газопровода от месторождений в Техасе в Луизиану, где располагается терминал. Этот газопровод, как и сам проект CP2, стал основной мишенью экоактивистов – силы, в свое время выпущенной на волю самой администрацией Байдена.

Пиарщики Venture Global, недолго думая, решили противопоставить назойливым экоактивистам мощный украинский козырь. Мол, затормозив выдачу лицензий, Байден обрекает Украину на прозябание будущей зимой. ДТЭК не сможет получать газ и распределять его внутри украинской энергосистемы. Впрочем, сама Venture Global имеет, мягко говоря, не лучшую репутацию на рынке, чтоб играть в такие игры.

В 2023 году компания получила серию исков от нефтегазовых мейджоров (включая Shell, BP, Repsol и ряд других), которые законтрактовали американский газ по долгосрочным соглашениям, но так и не получили обещанных объемов. Дело было еще до введенного Байденом запрета на экспорт. Venture Global, пользуясь взлетевшими в небеса после февраля 2022 года котировками на газ, просто решила заработать на спотовом рынке, а не поставлять газ по формульным ценам долгосрочных контрактов, которые не учитывали огромную спекулятивную составляющую, заданную конфликтом на Украине. Иными словами, просто решили подзаработать на панике, проигнорировав контрактные обязательства.

История с контрактом между ДТЭК и Venture Global в каком-то смысле показательна. Украина давно превратилась в стержневой элемент внутриамериканской политики. До сих пор двухпартийный консенсус по Украине во многом держался на экономической составляющей: глобалисты, представляемые Байденом, зарабатывали очки на «сдерживании России», республиканцы радовались доходам энергетического и военно-промышленного комплексов США, получивших мощный ботоксный укол в виде многомиллиардных заказов и растущего спроса на энергоносители по всему миру. Но в случае с Venture Global политические и бизнес-интересы вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.