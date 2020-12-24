Детский пульмонологический санаторий загорелся под Петербургом

В Ленинградской области в здании детского пульмонологического санатория «Колчаново» произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 15.00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45. В 15.55 пожар был локализован на площади 750 кв. м.», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что дети во время пожара не пострадали, так как находились в этот момент в другом здании. Эвакуировать пришлось 16 человек персонала санатория, передает РИА «Новости».

В июне в Калининградской области произошел пожар в детском доме.