Выплаты работающим с COVID в праздники медикам решили удвоить

Правительство подготовило постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Врачи и медсестры получат повышенную выплату уже в январе.

Напомним, в среду президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни.