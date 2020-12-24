Глава СПЧ подтвердил готовность работать с ЕС в сфере здравоохранения и цифровизации

Советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев провел онлайн-встречу с послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером и подтвердил готовность сотрудничать по направлению цифровизации и в области здравоохранения.

Фадеев рассказал, что в фокусе внимания СПЧ помимо политических также экономические и социальные права граждан, отметил активную работу в период пандемии, поделился рабочими планами после встречи президента России Владимира Путина с Советом 10 декабря. В частности, речь шла о сфере здравоохранения, где глава государства просил СПЧ оказать содействие в самом близком к людям – первичном – звене, и о проблемах в области цифровизации, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Европейская сторона выразила заинтересованность во взаимодействии с СПЧ по этим двум направлениям. «Я бы с удовольствием наладил наше сотрудничество по этим направлениям, поскольку они актуальны и для России, и для. Очень важно, что здесь нет политики. Я считаю, что эти гражданские контакты, если они не политизированы, вносят огромный вклад в оздоровление отношений между Россией и Европой. Чем больше мы сможем восстановить таких связей, тем лучше. Буду рад предпринять усилия для налаживания этой совместной работы», – обратился Фадеев к послу ЕС.

Стороны также обсудили законопроект об иноагентах, по которому Совет предложил ряд поправок. Присутствовавший на встрече член СПЧ, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский поднял вопрос о преследовании латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Ранее он с коллегами по Совету обратился в офис представителя ОБСЕ по свободе слова и к комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой дать оценку действиям латвийских властей и вмешаться в ситуацию.

В ответ на напоминание о распределении Латвии и России в ежегодном рейтинге свободы СМИ (по версии международной неправительственной организации «Репортеры без границ», в 2019 году Латвия – на 24-м месте, Россия – на 149-м из 180) Фадеев отметил следующий момент. «Россия на 149-м месте. Но у нас продолжают работать иностранные СМИ, включая те, которые финансируются Конгрессом США. Наверное, что-то не так с распределением мест, как мне кажется. Что-то не так с пониманием того, что такое свобода средств массовой информации», – добавил глава СПЧ.

Ранее Фадеев заявил, что взаимодействие гражданского общества с Госдумой по законопроектам об иностранных агентах и митингах прошло достаточно продуктивно.