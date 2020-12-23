Глава СПЧ оценил взаимодействие общества с Думой по законопроектам об иноагентах и митингах

Взаимодействие гражданского общества с Госдумой по законопроектам об иностранных агентах и митингах прошло достаточно продуктивно, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Взаимодействие гражданского общества с Государственной Думой по коррекции законопроектов, касающихся иностранных агентов и митингов, прошло достаточно продуктивно. Госдума приняла несколько поправок во втором чтении, которые предлагал Совет по правам человека», – приводятся слова Фадеева в сообщении на сайте СПЧ.

«Ряд этих тем обсуждался на встрече с президентом 10 декабря: в частности, напрямую было уточнено определение политической деятельности, и теперь деятельность НКО в области культуры, искусства, науки, здравоохранения, социальной поддержки и так далее не может быть отнесена к политической деятельности. Были опасения, что маркировать иностранных агентов придется не только СМИ, но и всем пользователям социальных сетей, – принята поправка, уточняющая это обстоятельство. Только СМИ обязаны в своих сообщениях указывать, что НКО или физическое лицо является иностранным агентом. Важная поправка о том, что иноагентами могут быть маркированы только учредители и руководители НКО-иноагентов, но не работники. Наконец, наши опасения о возможной дискриминации, касающиеся того, что физические лица-иноагенты не смогут быть членами общественных советов при министерствах и ведомствах, тоже учтены. Этот пункт изъят из законопроекта», – добавил глава Совета.

В среду в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек.

«Законопроект предполагает организацию специального счета и отчета по привлечению средств и по их расходованию. Наше предложение состояло в том, что такой счет необходимо открывать только при проведении достаточно масштабных митингов. И в законопроекте появилась поправка про 500 человек. Теперь только для проведения масштабных митингов нужно будет заводить специальный счет», – заключил Фадеев.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Ранее на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.