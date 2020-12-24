Эксперт объяснил восстановление советской спецлаборатории для экстремальных испытаний оружия

«Возрождение лаборатории дает нам возможность испытывать оружие в уникальных природных условиях, не покидая пределов комплекса», – заявил военный эксперт Виктор Мураховский. Так он прокомментировал сообщение о восстановлении Ростехом советской спецлаборатории для экстремальных испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения.

«Чтобы воспроизвести в природных климатических условиях то, что удавалось делать в этой лаборатории – нужно много ездить по стране в поисках специальных природных явлений, которые не всегда можно найти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт положительно оценил восстановление спецлаборатории и назвал это «возвращением к истокам». «Наш ВПК и раньше имел такие лаборатории, но их можно было использовать не для всех образцов и видов вооружения», – добавил собеседник.

«Кроме того, советское оружие и раньше славилось способностью работать в любых условиях – физико-географических, погодных, климатических. Теперь эта репутация укрепится еще сильнее», – убежден Мураховский.

Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба предприятия.

«На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт», – сообщил руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев.

Напомним, в конце ноября авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка «Лотос», разработанная в ЦНИИточмаш для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, успешно завершила приемо-сдаточные испытания.

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