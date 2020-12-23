Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

Президент России Владимир Путин на собственном примере показывает личное отношение к благотворительной акции «Елка желаний», которая уже стала традицией, заявил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что Путин «показывает пример не просто формальной истории – отправить подарок через помощника – а именно личного, человеческого отношения». По словам замглавы Администрации президента, мы видим «пример того, что это не подчиненным команду дать, а свое личное время потратить, потому что это вопрос частички души». По его словам, «это очень человеческая должна быть история», а «если нет, то лучше не участвовать», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Он указал, что «Елка желаний» стала традицией для подвластных структур и различных компаний в России, демонстрируя «силу примера» главы государства, «сегодня такие елки – это уже норма». Кириенко рассказал, что «в администрации они стоят всегда, в министерствах и ведомствах они стоят, губернаторы у себя такие елки ставят», в «корпорациях и государственных, и частных такие елки ставятся, и количество партнеров с каждым годом увеличивается».

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» стартовала в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс. Путин в рамках акции исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка.