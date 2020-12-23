Названы сроки вакцинации всех жителей Германии

Все жители Германии смогут, предположительно, к лету получить возможность сделать прививку от коронавируса нового типа, но при условии, что все производители успешно завершат испытания, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Все зависит от того, как быстро вакцины будут сертифицированы. Если все вакцины, которые имеют такие перспективы и которые сейчас проходят третью стадию испытаний, получат сертификаты, тогда ближе к лету мы сможем на всех выйти с предложение сделать прививку», – передает ТАСС слова Шпана в эфире телеканала АРД.

Германия до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной консорциумом BioNTech («Бионтек») – Pfizer («Пфайзер»). Вакцинация начнется 27 декабря, власти планируют начать прививочную кампанию с домов престарелых и инвалидов, а затем постепенно расширять ее.

Ранее Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.