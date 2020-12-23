Госдума одобрила запрет СМИ-иноагентам на участие в предвыборных кампаниях

Госдума в среду одобрила в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ-иноагентам.

Проект также обязывает кандидатов на выборах в России, получающих финансирование из-за рубежа, информировать об этом избирателей, передает РИА «Новости».

Законопроект внесли члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее он был одобрен правительством и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

Авторы предлагают уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов.

Запрет также касается проведения референдума.

Действие данного запрета предлагается распространить на «незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента».

Законопроект также вменяет в обязанность кандидатов на выборах, которые являются иноагентами или связаны с организациями-иноагентами, указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах и агитационных материалах.

Проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитматериалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.

Ранее в призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки.