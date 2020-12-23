В полиции Москвы назвали причину гибели Михаила Бударагина

Погибший в Москве журналист Михаил Бударагин мог покончить с собой, заявили в полиции после осмотра тела.

Отмечается, что Бударагин якобы пристрастился к спортивному тотализатору, в связи с чем неоднократно брал кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях, пишет «Московский комсомолец».

При этом семья не знала о его проблемах.

Сообщается, что журналисту приходили письма от коллекторов и поступали угрозы.

Напомним, СМИ сообщили, что Бударагина нашли мертвым в Москве во дворе одного из домов по улице Беломорской. Вечером 22 декабря он отправил несколько сообщений гражданской супруге, в которых заявил, что якобы сбежал от преследующих его злоумышленников.

Михаил Бударагин долгое время был редактором рубрики «Мнения» газеты ВЗГЛЯД.