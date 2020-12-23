Стало известно о смерти журналиста Михаила Бударагина

Известного журналиста и публициста Михаила Бударагина нашли мертвым в Москве во дворе одного из домов по улице Беломорская, сообщили СМИ.

Тело 36-летнего Бударагина обнаружили около полуночи. Первичный осмотр показал, что смерть может носить насильственный характер, передает «Московский комсомолец».

Сообщается, что ранее публицист якобы отправил несколько сообщений гражданской супруге, в которых заявил, что сбежал от преследующих его злоумышленников.

До 2007 года Бударагин был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия», затем руководил интернет-изданием «Актуальные комментарии», являлся обозревателем газеты «Культура». Последнее время Михаил Бударагин сотрудничал с интернет-редакцией «Вечерней Москвы».

Также Бударагин писал стихи, неоднократно публиковался в Агентстве политических новостей. Основал «Новгородский политический клуб».

Михаил Бударагин долгое время был редактором рубрики «Мнения» газеты ВЗГЛЯД. Мы проверяем данные о судьбе Михаила и, пока нет официального подтверждения факта его гибели, продолжаем верить, что он жив.