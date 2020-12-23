ГУМу пригрозили крупным штрафом за нарушение мер против коронавируса

ТД «ГУМ» могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

«ОАТИ было проведено обследование в торговом доме «ГУМ» на Красной площади в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТД «ГУМ» будет приглашена в Инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», – передает РИА «Новости» слова Поповского.

Он отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека то до 1 млн рублей.

Напомним, в воскресенье Поповский рассказал, что клуб ГлавClub в Москве может быть оштрафован на 1 млн рублей за нарушения, выявленные на концерте рэп-группы «Кровосток».