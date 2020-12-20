Московскому клубу пригрозили миллионным штрафом после концерта «Кровостока»

Клуб ГлавClub в Москве может быть оштрафован на 1 млн рублей за нарушения, выявленные на концерте рэп-группы «Кровосток», рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

Почти половина посетителей концерта находилась на площадке без масок и перчаток, не соблюдая при этом социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

По словам инспектора, сейчас клубу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, а в случае выявления заболевших коронавирусом – до 1 млн. Кроме того, власти Москвы имеют право по решению суда приостановить работу заведения на срок до 90 суток.

В ноябре в Санкт-Петербурге пользователи соцсетей пожаловались на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, как сообщалось, нарушались ограничения, введенные из-за коронавируса. Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщал, что состоится проверка. Глава города Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Сам Баста заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены. Суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей.