Умер французский актер Клод Брассер

Французский актер Клод Брассер, игравший в знаменитых картинах «Бум» и «Бум-2», скончался в возрасте 84 лет. Он будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Брассер родился в семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае, его крестным отцом был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. За свою долгую карьеру актер снимался у таких режиссеров, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTL.

На его счету роли в картинах «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны», «Бум» и «Бум-2».

Актер дважды, в 1977 и 1980 годах, получал кинематографическую премию «Сезар». В 2008 году ему было присвоено звание кавалера Ордена почетного легиона.

Агентство France-Presse со ссылкой на представителя Брассера сообщает, что его смерть не имеет отношения к коронавирусу. Он будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.