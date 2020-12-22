В Минобрнауки заявили об обсуждении снижения платы за обучение студентов

Минобрнауки России обсуждает рекомендации для вузов по созданию условий для снижения стоимости обучения, заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

«Мы сейчас вместе с сообществом ректоров, вместе с ассоциацией ректоров пытаемся найти вот эту компромиссную форму, я пока не скажу каких-то решений, скажу, что мы обсуждаем, какие рекомендации дать вузам», – сказал Афанасьев в ходе круглого стола по реализации мер поддержки студентов вузов, передает ТАСС.

Он также сообщил, что российские вузы готовы принять студентов из-за рубежа, если им разрешат въехать на территорию страны, передает РИА «Новости».

«Позиция наша по результатам мониторинга – наша сеть готова принять студентов из-за рубежа, если такое решение будет принято. Вплоть до того, что проработаны маршруты доставки», – заявил.

Напомним, группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова заявила о намерении подать иск к вузу с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на удаленку.

В вузе отметили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях пандемии.

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) заявили, что снижение платы за обучение из-за дистанционного формата не планируется, так как удаленка является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.

В Минобрнауки заявили, что снижение вузами платы за обучение при переходе с очной формы на удаленную находится в компетенции самих образовательных учреждений.