Минобрнауки отреагировало на сообщения об исках против МГУ из-за качества образования

Перерасчетом платы за обучение студентов платных отделений занимается сам вуз, а не Минобрнауки, заявил замминистра Андрей Омельчук, комментируя сообщения о том, что часть студентов-платников МГУ захотела вернуть часть средств из-за ухудшившегося, по их мнению, качества образования на удаленке.

«Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация», – сказал Омельчук, передает РИА «Новости».

Замглавы ведомства пояснил, что многие, говоря о том, что дистанционное обучение стоит дешевле, забывают о том, что нагрузка для большинства преподавателей в таком режиме увелиивается.

«Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удаленное обучение – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Омельчук.

В целом вузы понимают сложность перехода на дистанционное обучение, в этом году большинство учреждений прислушались к рекомендациям и не повысили стоимость, в том числе для старшекурсников.

Также он отметил, что проверять, упало ли качество образования при переходе на удаленку, должны сами вузы, а не Минобрнауки. «Глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве у нас в среднем по стране не произошло. Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но, естественно, министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества. Так что здесь университет, студент», - сказал Омельчук.

По его утверждению, качество образования с введением удаленного обучения ухудшилось не глобально, большинство образовательных программ смогли сохранить качество, о чем свидетельствуют и опросы студентов.

В пресс-службе МГУ между тем сообщили, что вуз сделал все, чтобы сохранить качество обучения студентов. «Комментируя информацию о возможности подачи рядом студентов МГУ имени Ломоносова иска, полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года... в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой – на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что работа в дистанционном формате проводилась на базе разработанной и запущенной до пандемии программы МГУ «Университет без границ».

«Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», – указали в вузе.