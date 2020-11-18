Минобрнауки отреагировало на сообщения об исках против МГУ из-за качества образования

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем Валерий Меладзе стал лидером профсоюза

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
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В поражении Армении в Карабахе есть виновный

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова – то через пять лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Минобрнауки отреагировало на сообщения об исках против МГУ из-за качества образования

    18 ноября 2020, 14:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Перерасчетом платы за обучение студентов платных отделений занимается сам вуз, а не Минобрнауки, заявил замминистра Андрей Омельчук, комментируя сообщения о том, что часть студентов-платников МГУ захотела вернуть часть средств из-за ухудшившегося, по их мнению, качества образования на удаленке.

    «Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация», – сказал Омельчук, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства пояснил, что многие, говоря о том, что дистанционное обучение стоит дешевле, забывают о том, что нагрузка для большинства преподавателей в таком режиме увелиивается.

    «Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше (при переходе на удаленное обучение – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Омельчук.

    В целом вузы понимают сложность перехода на дистанционное обучение, в этом году большинство учреждений прислушались к рекомендациям и не повысили стоимость, в том числе для старшекурсников.

    Также он отметил, что проверять, упало ли качество образования при переходе на удаленку, должны сами вузы, а не Минобрнауки. «Глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве у нас в среднем по стране не произошло. Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но, естественно, министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества. Так что здесь университет, студент», - сказал Омельчук.

    По его утверждению, качество образования с введением удаленного обучения ухудшилось не глобально, большинство образовательных программ смогли сохранить качество, о чем свидетельствуют и опросы студентов.

    В пресс-службе МГУ между тем сообщили, что вуз сделал все, чтобы сохранить качество обучения студентов. «Комментируя информацию о возможности подачи рядом студентов МГУ имени Ломоносова иска, полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года... в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой – на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам», – сказали в пресс-службе.

    Там отметили, что работа в дистанционном формате проводилась на базе разработанной и запущенной до пандемии программы МГУ «Университет без границ».

    «Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», – указали в вузе.


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