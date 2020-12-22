Эксперты объяснили решение Москвы направить военных инструкторов в ЦАР

«Умиротворение и решение проблем – вот что несет Россия в Центральноафриканскую республику. Но любые действия Москвы в ЦАР болезненно воспринимает Франция», – заявил газете ВЗГЛЯД военкор Владимир Малянов. Так он прокомментировал сообщение МИД России об отправке 300 военных инструкторов в ЦАР по просьбе руководства республики для обучения военнослужащих национальной армии.

«В ЦАР со времен деколонизации продолжается вялотекущий конфликт, который сложен по своему наполнению. На поверхности лежит тема противостояния христианства и ислама, но на самом деле там больше политики. Проблема ЦАР заключается в богатстве минеральными ресурсами, в особенности урановыми месторождениями, к которым стремятся внешние игроки. Французы на 70-80% зависят от африканского урана, Россия в нем также заинтересована, а США используют африканский уран с середины ХХ века», – рассказал африканист, кандидат исторических наук Александр Зданевич.

«В такой ситуации местные лидеры пытаются найти для себя выгоду, создавая зоны напряжения и взывая о помощи иностранных войск. Что касается присутствия Москвы в этом регионе – мы в прошлом году успешно провели саммит Россия – Африка, где были оговорены варианты сотрудничества. Потому понятно, что Москве в Африке приходится решать проблемы местных вялотекущих конфликтов», – отметил эксперт.

«При этом Франция заинтересована в единоличном присутствии в ЦАР и конкурент в лице России ей там не нужен. Из-за этого они используют против нас все возможные средства, включая вбросы в СМИ. Скажем, кто-то в столице республики Банги увидел белого человека, сидящего за рулем армейского джипа – и сразу делает вывод: ага, по саванне марширует российская дивизия и еще парочка дивизий на подлете. Хотя наших дивизий там нет. У французов нет фактов, только информационный шум и в этом шуме мы живем», – констатировал собеседник.

«Кроме того, любое действие России на международной арене сразу же вызывает истерику. Почему? Потому что за рубежом отвыкли от этого еще со времен развала СССР. Также у нас довольно слабое информационное сопровождение наших мероприятий в Африке. Из-за этого европейцев слышно громче», – считает Зданевич.

В свою очередь военкор Владимир Малянов, хорошо знакомый с местными реалиями, отмечает: в случае с ЦАР речь пока идет скорее о противостоянии «толпы молодежи с мачете», которая в редких случаях располагает огнестрельным оружием. «Войны в прямом смысле этого слова сейчас нет. А столкновения банд – есть», – сказал Малянов.

«Что касается реальной роли России в конфликте, то о ней лучше всего расскажет восторженный отклик местных жителей на парад с участием русских барабанщиков, выступавших на день республики. Умиротворение и решение проблем – вот что принесла Россия в ЦАР», – подчеркнул собеседник. Впрочем, у России, как и любой другой страны, в регионе есть свои бизнес- и политические интересы.

«Кроме того, помимо соседних Чада и Руанды свои интересы в ЦАР имеет Франция – на правах экс-метрополии. С Парижем у ЦАР до сих пор тесные экономические отношения, потому что республика по-прежнему входит в зону франка КФА (аббревиатура складывается из начальных букв французских слов colonies françaises d'Afrique – французские африканские колонии, – прим. газеты ВЗГЛЯД). Но такие отношения нельзя назвать взаимовыгодными, потому что Франция реально воспринимает африканские страны как колонии», – указал военкор.

Малянов также добавил, что для Парижа действия Москвы в Африке довольно болезненны. «Но не из-за того, что Москва работает против Парижа, а из-за того, что Москва работает с африканцами там, где раньше работал Париж. И, соответственно, африканцам интереснее работать с русскими, потому у французов есть определенный негативный бэкграунд», – пояснил собеседник.

«Что касается недавних заявлений Le Figaro со ссылкой на представителя республики Максима Казаги о якобы переброске российских войск – подтверждений этому нет. Le Figaro – французское СМИ и понятно, чью точку зрения оно транслирует. У меня нет уверенности в том, что Казаги кому-то сказал об этом именно так. Зато в официальном релизе правительства ЦАР французским по белому написаны заверения о проведении выборов и призыв к поддержке избирательного процесса. Такой документ есть в сети», – констатировал Малянов.

В четверг стало известно, что Россия для содействия Центральноафриканской республики (ЦАР) в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. «Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», – говорится в заявлении МИД России.

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении. Руандийские войска также призваны обеспечить мирный и безопасный процесс проведения всеобщих выборов, запланированных на 27 декабря, заявило минобороны.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев.

Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщал, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны в Банги. Так он ответил на публикацию в газете Le Figaro сообщений о том, что Россия якобы перебросила в страну несколько сотен военнослужащих с тяжелым вооружением.

Позже спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова рассмотреть просьбу ЦАР об отправке военных.

В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что в последнее время «продолжается информационная накачка со стороны французов и разбалтывание обстановки в преддверии выборов». «Источниками традиционно выступают анонимы исключительно французских изданий, на которые ссылаются рукопожатные СМИ, не удосужившиеся провести фактчекинг и не замеченные даже в минимальном намерении разобраться в ситуации», – указывают авторы канала. Также фейки о «российских наемниках в ЦАР» распространяют некоторые украинские медиа.