Обнародованы детали причастности Саакашвили к свержению первого президента Грузии

Известный грузинский писатель и общественный деятель Ираклий Какабадзе, исследующий в том числе обстоятельства свержения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, рассказал о причастности к событиям 1991-1992 годов Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ираклий Какабадзе представил интервью Саакашвили польским СМИ, которое было дано в начале 1992 года, когда Гамсахурдиа уже бежал из Грузии, а страну возглавил военный совет.

«Саакашвили в этом интервью назван официальным представителем военного совета на Украине. Он говорит, что Гамсахурдиа – диктатор, узурпировавший власть, поэтому нельзя считать переворотом захват власти Военным Советом», – рассказал писатель грузинской телекомпании «Палитра».

Кроме этого, как сообщил Какабадзе, «Саакашвили через группу Подрабинека (советский диссидент) отправлял в США ежедневные страшные фейковые сведения о Гамсахурдиа».

Какабадзе рассказал, что в распространении ложных информаций о правительстве Гамсахурдиа в Америке участвовал и дядя Саакашвили Темур Аласания, в прошлом – высокопоставленный сотрудник ООН.

«Так Саакашвили работал против легитимно избранного президента Звиада Гамсахурдиа. Он в том числе обвинял Гамсахурдиа в том, что первый президент Грузии развязал этнические столкновения с осетинами», – рассказал писатель.

Война Гамсахурдиа с вооруженной оппозицией началась 22 декабря 1991 года. 6 января 1992 года Гамсахурдиа бежал из Грузии в Армению, а затем в Чечню. Он попытался вернуться в Грузию в 1993 году с вооруженными сторонниками из западной Грузии, но план провалился. Гамсахурдиа снова бежал и, по основной версии, застрелился в горах на западе страны.